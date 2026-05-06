2025年1月に脳梗塞で倒れ、その後、失語症になりリハビリに取り組んでいることを公表している、お笑いコンビ『入間国際宣言』の千葉ゴウさんが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身の詳細な病名を明かしました。【写真を見る】【 千葉ゴウ 】脳梗塞で倒れ失語症になった40歳芸人自身のカルテを公開「俺って左中大脳動脈狭窄症なんだうぷっ」千葉さんは、インスタグラムのストーリーズに、自身の病院のカルテとみ