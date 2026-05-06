◇明治安田J1百年構想リーグ第15節鹿島3―0水戸（2026年5月6日メルカリスタジアム）東地区の首位・鹿島が水戸との茨城ダービーで快勝した。勝ち点を37に伸ばし、3試合を残してこの日敗れたFC東京との差は5に拡大。次節10日のアウェー横浜M戦で東地区1位が決まる可能性が出てきた。前節町田戦から中2日で迎えたこの日は、相手の一発退場で前半途中から数的優位に立ち、スコアレスで折り返した後半に3得点を挙げた。鬼木監