お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田57CRAZYさんが、相方で娘の池田レイラさんの「すごい変化」を自身のXに投稿しました。 【写真を見る】【 完熟フレッシュ 】池田57CRAZYさん相方で娘の「すごい変化」を投稿「デビュー当時（12歳）と去年（20歳）ですよ〜」フォロワー感心「優勝確定」池田57CRAZYさんは、あるアカウントの「すごい変化をした画像」に応答する形で2枚の写真を投稿しました。1枚目に、まだ子どもの頃