◇関西学生野球春季リーグ第5節3回戦関大7―1立命大（2026年5月6日ほっともっとフィールド神戸）関西学生野球の春季リーグは6日に第5節3回戦が行われ、関大が昨秋王者の立命大を7―1で下した。2回戦から2連勝で勝ち点3とし、単独首位を守った。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速149キロ左腕の米沢友翔（4年）が中1日で先発登板。被安打3で5回1失点に抑え、今春2勝目を挙げた。「大事な試合だったので緊張しました。体