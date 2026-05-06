女性コンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が6日、自身のインスタグラムを更新。元女子プロレスラーでタレントの佐々木健介（59）、北斗晶（58）夫妻の長男・佐々木健之介さん（27）の妻、プロレスラーの凛（33）の引退試合を生観戦したことを報告した。「家族ぐるみで親戚と言っても過言ではない、佐々木健介さん・北斗晶さん夫妻の長男・健ちゃんの奥さん、凛ちゃんの横浜BUNTAIで行われたプロレス引退試合を観に行ってきまし