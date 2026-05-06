◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）中日の高橋宏斗投手が、８回７安打２失点。セ・リーグ記録にあと１個と迫る１５奪三振の快投も、今季４敗目を喫した。「しっかり投げきったけど、高寺選手のホットゾーンに投げてしまった」と悔いた。５回まで２安打無失点、８奪三振と好投。だが、両チーム無得点の６回だった。先頭の高橋に左前打を許すと、無死一塁。続く高寺に高めの１５２キロ直球を、右翼