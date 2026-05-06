ゴールデンウイークは、石川県内各地で休日を楽しむ人の姿が見られました。期間中、それぞれの観光地のにぎわいはどうだったのか取材しました。晴れ間が広がり、絶好の行楽日和となった6日の石川県内。中田 智輝 記者：「兼六園のことじ燈籠前です。ここで写真撮影しようと観光客らの長い列ができています」新緑の兼六園では、写真撮影や散策を楽しむ多くの観光客の姿が見られました。 東京からの観光客：「天気