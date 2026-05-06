◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月６日、美浦トレセンニュージーランドＴで３着に食い込み、権利を獲得したジーネキング（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）が、２度目のＧ１へ向けて上昇カーブを描いている。パワフルな脚取りでＷコースのど真ん中を一直線に駆け抜けた。前半は１４秒台後半のゆったりとしたラップ。ピッチが上がった直線入り口でグイッと首が前