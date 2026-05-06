◆春季高校野球滋賀県▽３位決定戦近江２―０綾羽（６日・マイネットスタジアム皇子山）近江が３位決定戦で勝利。先発した元（はじめ）翔之介（３年）が公式戦初完封勝利を挙げた。「野手がいい感じで引っ張ってくれたので、打たせて取ることができました」。許した４安打はすべて単打。無四球ピッチングに「真っすぐはそんなに良くなかったけれど、挟んで投げてタイミングをずらしたり、追い込んだら（さらに）落として空振