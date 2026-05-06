鮮やかな赤やピンクが特徴ののとキリシマツツジにさまざまな色の花をつけるボタン。石川県内の各地で色とりどりの花が見ごろを迎えています。石川県能登町の萬年寺で満開を迎えていたのは、鮮やかな赤やピンクに染まったのとキリシマツツジです。おととしの地震では、根切れや枝折れの被害もあったといいます。 これらの被害を乗り越え、樹齢が約200年のものなど、300本を超えるツツジがお寺の周りを彩ります。萬年寺・久保