日経賞３着のローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は、チャンピオンズ＆チャターカップ・香港Ｇ１（５月２４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）へ向かう。鞍上は初コンビのヒュー・ボウマン騎手＝オーストラリア＝となることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが６日までに、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、４月２８