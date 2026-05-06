４人組ロックバンド「ａｆｌｏｏｄｏｆｃｉｒｃｌｅ（アフラッドオブサークル）」が６日、東京・日本武道館で初の武道館公演「ａｆｌｏｏｄｏｆｃｉｒｃｌｅ２０周年記念公演ＬＩＶＥＡＴ日本武道館」を開催した。ボーカルの佐々木亮介は、本番開演１５分前に会場の花道から登場し、そのままリハーサルを行って本編へと突入という異例のライブのスタート。記念すべき一曲目は「伝説の夜を君と」で