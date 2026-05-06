元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。東京・銀座で偶然見かけた超大物に日本語で話しかけた過去を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは『写真撮っておけばなぁ』と後悔していることがありますか？」について聞かれると「多分１０年くらい前なんですけど、たまたま銀座でアメリカの元大統領のケネディさん