２・５次元タレントグループ「シクフォニ」が６日、横浜市内で「ＳＩＸＦＯＮＩＡ２ｎｄＬｉｖｅＴｏｕｒ―ＲＡＧＥ」神奈川公演を行った。３都市６公演で、約５万人を動員した。福岡、仙台、横浜の１日目を終え、最終日。「ＫアリーナのＫはこさめのＫだ」（雨乃こさめ）、「横浜のまの次のみはみことだ」（みこと）と”ご当地あいさつ”で場内を湧かせると、いるまが「シクフォニ史上最大の会場で、最も多くの方と会う