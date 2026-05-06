香川県庁 住宅の脱炭素化を進めようと、香川県は2026年度、住宅の断熱改修や自家消費型太陽光発電整備、ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）の新築などに補助を行います。補助金の申請の受付を5月11日に開始します。 補助対象の設備は、「ZEHの新築または購入」が20万円（上限）、「住宅用蓄電システム」が補助経費の10分の1、「断熱改修（窓と玄関ドア）」は全体改修が20万円（上限）、部分改修は補助対象経費の2