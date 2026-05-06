ドル売り優勢、アクシオスが米・イラン合意近しと報じる＝ロンドン為替 アクシオスが「米国、イランと戦争終結に向けた覚書で合意近い見通し」と報じている。これを受けて、原油安、債券高、ドル安の反応が広がっている。 NY原油先物は安値を94.60ドルに更新。米10年債利回りは一時4.34％割れまで低下。欧州株や米株先物・時間外取引は上げ幅を拡大。そして、為替市場ではユーロドルが1.1771レベル、ポンドドルが1