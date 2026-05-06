東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 26213.78（+315.17+1.22%） 中国上海総合指数 4160.18（+48.02+1.17%） 台湾加権指数 41138.85（+369.56+0.91%） 韓国総合株価指数 7384.56（+447.57+6.45%） 豪ＡＳＸ２００指数 8793.60（+113.15+1.30%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77128.75（+110.96+0.14%） ６日のアジア株は軒並み上昇。前日の米国株の上昇やＮＹ原油の下落が好感された