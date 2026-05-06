米アクシオス米国、イランと1ページの覚書（MOU）に関する合意に近づいている ニュースサイトの「アクシオス（Axios）」は、米国とイランが戦争を終結させるため、1ページの覚書（MOU）に関する合意に近づいていると報じた。この覚書には、双方がホルムズ海峡における制限を解除することが盛り込まれる予定だが、まだ最終合意には至っておらず、米国はイラン側が48時間以内に回答すると見ている、と報じ