ユーロ圏１０年債利回り格差仏６３、伊７５ｂｐ縮小、中東和平期待で ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.992 フランス3.617（+63） イタリア3.743（+75） スペイン3.419（+43） オランダ3.11（+12） ギリシャ3.696（+70） ポルトガル3.357（+37） ベルギー3.541（+55） オーストリア3.249（+26） アイルラ