１日、青島膠東国際空港で出境手続きをする旅客。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社北京5月6日】中国国家移民管理局は6日、今年の労働節（メーデー）連休（1〜5日）の出入境者数が延べ1127万9千人となり、1日当たりでは前年同期比3.5％増の225万6千人だったと発表した。ピークの2日は252万9千人に上った。うち外国人は12.5％増の125万5千人となった。ビザ免除措置を利用して入境した外国人は14.7％増の43万6千人だった。出