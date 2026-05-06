新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の（左から）5号機、6号機、7号機＝2025年11月全国の原発の総発電能力に対する稼働率は2025年度、33.6％だった。日本原子力産業協会がまとめた調査結果で6日判明した。11年の東京電力福島第1原発事故後では、23年度から3年連続で最高を更新した。24年度以降に新たに3基が再稼働したのが大きな要因。ただ24年度の32.3％からの伸びは1.3ポイントにとどまった。今後、再稼働を見通せる原発は限られてお