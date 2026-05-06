女優・とよた真帆（58）が6日までに自身のインスタグラムを更新。自身の髪質の変化を明かした。「少し前になりますが、ヘアカット」とつづり、メガネをかけたショートカットのショットを公開した。「髪質が変わり、天然パーマになりました」と髪質の変化も告白。「人間の不思議」と記した。この投稿に、ファンからは「綺麗」「更に若々しい感じで素敵です」「とってもお似合いです」「夏に向かってカッコいいですね」「ふ