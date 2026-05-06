news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「住宅の遺体は母親と2人の子ども無理心中図ったか…捜査」についてお伝えします。◇長野県南部の阿智村。5日、住宅地に規制線が張られ、ものものしい雰囲気に…。5人家族のうち、母親と子ども2人の遺体が見つかったのです。5日午前3時すぎ、高校生とみられる10代の長男が頭にけがをした状態で近くの交番を訪れ、「母親から暴力を振るわれた」と届け出ました。その後、警察が