5月1日から家族で岡山県に温泉旅行へ来ていた76歳の女性が行方不明となっています。番組は、女性の可能性がある人物が映った防犯カメラの映像を入手。足取りを追いました。FNNが入手した、岡山・美作市内の防犯カメラ映像。映っていたのは、5月1日から行方不明になっている藤田博子さんの可能性があります。広島・福山市に住む76歳の藤田博子さんは、5月1日から夫と長女夫婦、孫の5人で美作市にある湯郷温泉のホテルを訪れていまし