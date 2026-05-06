愛知県蒲郡市の竹島水族館では、深海生物の水槽に多くの家族連れの姿が！ゴールデンウィーク、世界最大のカニ「タカアシガニ」も大人気です。 【写真を見る】“二重価格”でも大人気! 市民500円 市外1200円 愛知･蒲郡市の竹島水族館 “超レア”な深海生物が3匹同時にやってきた!? （来館者）「タカアシガニ～！カニがいっぱい！」「楽しい」 Q.どの生き物が好き？「カニ。手が大きいのが好き」「家族みんなで