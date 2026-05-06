ゴールデンウィークを最後まで満喫しようと、県内の行楽地には多くの人が訪れました。 ■梶葉康介記者 「GW最終日のマリンピア日本海も多くの家族連れでにぎわっています。イルカショーのスタンドも沢山の人が集まりました。」 かわいらしい海の生き物たちが子どもたちを楽しませた新潟市の『マリンピア日本海』。ゴールデンウィーク中の入場者数は2025年を上回り、約3万1000人が訪れま