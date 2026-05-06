ゴールデンウイークが終わってしまったと残念に思う人が少なくないかもしれません。しかし、２０２６年は９月に、２０１５年以来１１年ぶりとなる大型連休があります。土曜日、日曜日と祝日、さらに祝日法で２２日も休日となるなど５連休、２４日と２５日も休みを取ることができれば最大で９連休です。連休だからできることというのもあるでしょうから、次は９月に向けてスケジュールを考えてみてはいかがでしょ