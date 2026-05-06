北海道旭川市の交差点で、バイクと軽乗用車が衝突する事故がありました。当時、バイクはパトカーから追跡されていました。旭川市１条通１０丁目の交差点で５月６日午前０時ごろ、南に向かって走行していたバイクが、右から来た軽乗用車に衝突しました。この事故で、バイクを運転していた１８歳の男性がけがをして病院に搬送されましたが、命に別条はありません。警察によりますと、当時、パトロール中の警察官が、数台