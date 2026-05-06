この記事をまとめると ■スバルの前身である富士重工は1960年代に折りたたみスクーターを発売した ■フジ・ゴーデビルは53ccの2ストロークエンジンで2.3馬力 ■アメリカでの人気が高くデッドストックなら400万円以上の値がつくこともある 富士重工の折りたためる原チャリがスゴかった 「折りたためるバイク」と聞いて、多くのクルマ好きが真っ先に思い浮かべるのは、1981年にホンダ シティのトランクに収まるサイズで登場した「モ