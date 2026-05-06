テレビ東京の嶺百花アナウンサーが、5月5日までに自身のInstagramを更新。「ひとりカラオケ」するシュールな写真を公開し、ファンが歓喜に湧いている。《とつぜんですが、最近、ひとりカラオケ、いわゆる“ヒトカラ”にはまっていまして、この日はお仕事帰りに行ってきました。下手の横好きですが、気持ちがスッキリしてすきです》と投稿。カラオケルームのテーブルに飲み物だけが置かれ、椅子に座ってマイクを握る写真を公開