記者会見する川副忠子さん＝6日午前、長崎市米ニューヨークで開催中の核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせ渡米した長崎原爆の被爆者、川副忠子さん（82）ら3人が帰国報告の記者会見を開いた。川副さんは「『核兵器はなくさなければいけない』と人々に伝えることができた」と語り、22日まで続く再検討会議で各国が合意文書を採択できるよう願った。3人は原水爆禁止日本国民会議（原水禁）派遣団の一員として4月25日に渡米