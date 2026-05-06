アメリカのトランプ大統領は4日に始めたばかりのホルムズ海峡での船舶通過の支援について、「短期間停止する」と表明しました。トランプ大統領は5日、SNSでペルシャ湾にとどまる船舶を誘導し、ホルムズ海峡の通過を支援する「プロジェクト・フリーダム」について、「短期間停止する」と表明しました。理由について、「イランの代表者たちとの間で完全かつ最終的な合意に向けた進展がみられている」としたうえで、「合意が最終的に