バナナマンの日村勇紀が、5月5日放送の『バナナサンド』（TBS系）に出演。妻・神田愛花とのほほえましい夫婦エピソードを披露する一方、その“異変”に心配の声が相次いでいる。「所属事務所のホリプロコムは4月28日、体調不良のため日村さんが当面、休養すると発表しました。日村さんはコンビ仕事を含め、11本ものレギュラーを抱える超売れっ子です。各番組が対応に追われるなか、この日オンエアされた『バナナサンド』は、休養