平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」決勝戦が行われ、単騎の古性優作が4連勝の完全Vを達成した。▼真杉匠（3着、写真）あれだけ佐々木君が行ってくれたんだから関東から優勝者を出さないと駄目。2角で内を空けてしまった。僕が安易でした。3番手は難しい。▼松浦悠士（4着）あれだけ行かれるとは想定外。古性君が後ろに入ったのは分からなかった。脚に余裕はあったし状態は決勝が一番良かった。▼荒井崇博（5着）残念