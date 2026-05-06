愛知県一宮市の国道22号で6日夕方、車3台が絡む事故があり、うち1台が炎上、3人が搬送されました。警察や消防によりますと、6日午後5時ごろ、一宮市丹陽町外崎の国道22号・名岐バイパスで、乗用車2台と軽自動車1台が絡む事故がありました。このうち乗用車1台のボンネットから火が出て、消防により消し止められたということです。この事故で3人がケガをして救急搬送されていますが、詳しいケガの程度などは分かっていません