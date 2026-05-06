◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)大谷翔平選手が試合後に投手専念での気持ちの切り替えについてコメントしました。この日先発した大谷投手は今季3度目の投手専念でマウンドに登板。すると、2回と3回に2本被弾しながらも7回2失点にまとめる好投で、今季2敗目となりましたが、クオリティースタート率100％をキープしました。ここまでピッチャー専念を伝えられるのが登板の前日や2日前になっており、気