ゴールデンウィーク最終日となった6日の石川県内。金沢駅では、連休を石川県内で過ごした観光客や別れを惜しむ帰省客らで朝から混雑しました。連休最終日を迎えた金沢駅。大きな荷物を抱えた観光客や帰省客で朝から混み合っていました。「勉強頑張って」 地元・石川に帰省していた家族を見送る姿も見られました。千葉から帰省の孫：「ずっと家ではしゃいでたり、公園連れてってもらったり、いろいろ本も買っても