阪神・高橋遥人投手（３０）が６日の中日戦（バンテリン）に先発登板し、２安打無四死球１０奪三振という支配的な投球で今季４度目＆３戦連続となる完封勝利をマーク。２―０の勝利に大きく貢献し、４勝目を手にした左腕の防御率は０・２１という超異次元の数値にまで到達した。８回７安打１５奪三振２失点と力投した竜先発・高橋宏斗投手（２３）との壮絶な投げ合いは、まさに極上の投手戦。２時間２９分の短さで決着したゲー