◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１５節福島１―１（ＰＫ４−３）藤枝（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ３の福島ユナイテッドＦＣのＦＷ三浦知良（５９）はＪ２藤枝戦で４試合ぶりに先発出場した。前半２２分で交代したが、地元・静岡でＪ最年長出場記録を５９歳２か月１０日に更新。試合は１ー１の末、ＰＫ戦を４−３で制した。カズは前線から積極的にプレスをかけ、ボールに触れる度に会場からは歓声が