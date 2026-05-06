ＪＲＡは６日、美浦トレセンで中高生が対象の「トレセンインターン！馬の仕事をのぞいてみよう！」を実施した。競馬の仕事に興味を持つ２０人は朝の５時３０分に集合し、調教から見学。その後は尾形和幸、加藤士津八、鈴木慎太郎、竹内正洋厩舎に赴いて“ホースマン”たちの仕事に触れた。インターンの最後には調整ルームでジョッキーの指導を受けながら、木馬の騎乗を体験。将来は馬の仕事に携わりたいと話す鈴木里志華（り