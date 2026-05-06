Dannie Mayが、5月9日に東京・渋谷にてゲリラフリーライブを敢行することを発表した。注目すべきはその解禁手法だ。数日前から渋谷の複数の街頭ビジョン・駅中広告・タワーレコード渋谷店特設展示などに掲出されていた謎のメッセージ「05.09 at Shibuya? BE READY.」。本日18時、その答えが明かされた。公式が提示した特設URLにアクセスすると、ボーカル・マサからの“電話”の着信画面が表示される。応答したファンだけが、マサ本