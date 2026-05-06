◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節町田２―０横浜ＦＭ（６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで横浜ＦＭに２―０で勝利した。鹿島戦から中２日の町田は先発を７人変更。ＤＦ今井智基、ＭＦバスケスバイロンを今季初めてベンチに入れるなど、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）からの連戦を考慮して、メンバーを入れ替えた。前半は攻め手に欠けたが、後半８分に先制点を入れる。ＤＦ昌子源が