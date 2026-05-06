いきものワールド in コンベックス岡山6日 陸の生き物と水中の生き物、その両方を間近で見て楽しむことができるイベントが岡山市で開かれています。 岡山市で開かれている「いきものワールド in コンベックス岡山」です。移動動物園と移動水族館が一緒にやって来たこのイベント。すぐそばでたくさんの生き物を見ることができます。 サルやワラビーなど陸で暮らす生き物に、ウミガメや熱帯魚な