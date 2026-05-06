中国を訪れているイランのアラグチ外相は王毅外相と会談し、アメリカとの協議について「平和的な交渉を通じ解決策を模索していく」と述べました。中国・北京を訪れているイランのアラグチ外相は中国の王毅外相と会談しました。アラグチ外相は中東情勢についてアメリカとの交渉の最新状況を説明し、「政治危機は軍事手段では解決できない。平和的な交渉を通じて、解決策を模索していく」と述べました。王毅外相はイランの姿勢を評価