円相場が上昇し、一時、1ドル＝155円ちょうどに近づきました。きょう6日、午後1時26分までは1ドル＝157円80銭前後で推移していましたが、その後20分足らずで2円以上、上昇しました。為替相場をめぐっては、4月30日、1ドル＝160円台後半まで円安が進んだことを受けて、片山さつき財務相と三村財務官が、市場を強くけん制。夜には、政府・日銀が5兆円規模とみられる為替介入を実施し、円高方向に動きました。その後、円安に戻しては