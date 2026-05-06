◇プロ野球 セ・リーグ 広島 10-0 DeNA(6日、横浜スタジアム)DeNAは広島に大敗。相川亮二監督は試合後、先発し5回途中8失点の深沢鳳介投手へ苦言を呈しました。試合前時点で深沢投手は今季プロ初先発含む2試合に投げ、それぞれ4回と5回途中で降板。そしてファームでの再調整を経て臨んだこの日のマウンドでしたが、この試合も5回までもたず降板しました。深沢投手の投球を「決して悪い投球ではなかった」とした相川監督。しかし「