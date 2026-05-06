5月1日から全国順次公開されている『花様年華 25周年特別版』は、ウォン・カーウァイ監督のファン歓喜必至のリバイバル企画だ。近年も、監督の過去作をクライテリオン監修でデジタル修復した特集上映『WKW4K』が好評を博したばかりだが、今回は屈指の人気作である『花様年華』（2000年）の4Kレストア版と、そこから派生した幻の短編『花様年華2001』をカップリング上映。すでに劇場で体験しているファンには言うまでもない