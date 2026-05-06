ルフトハンザグループは、中東情勢が航空需要と燃油コストの両面に大きな影響を及ぼしていると説明した。旅客需要については、中東のハブ空港経由を避ける旅行者による需要の取り込みにより、特に3月の座席利用率や収入に好影響を与えた。アジアやアフリカ路線で追加便を運航するなどの対応も行った。プレミアム需要が好調で、収入の増加につながった。一方、ホルムズ海峡の現在の封鎖により燃料供給が逼迫し、燃油価格が大幅に上