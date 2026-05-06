明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第15節が6日に行われ、サンフレッチェ広島とヴィッセル神戸が対戦した。ゴールデンウィークの連戦で結果が出ないチーム同士の対戦。首位に立つ神戸はAFCチャンピオンズリーグエリート準決勝敗退による“燃え尽き”か、前節ガンバ大阪戦は0−5の大敗を喫した。神戸の方が消化試合数が少ないとはいえ、2位名古屋グランパス、3位G大阪との勝ち点差を「1」に縮められており、これ以上