言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、戦場などで使う言葉、特定の地域で親しまれている交通機関、そして金融実務で用いられる専門的な用語という、3つの言葉を選びました。歴史的な表現から社会の仕組みまで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。よ□□い□□つどうかわ□□がたヒント：城や陣地に向かっ